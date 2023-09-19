Секрети королівського догляду: сім засобів краси Клеопатри, які можна застосовувати сьогодні

Згідно з історичними джерелами відомо, що Клеопатра була надзвичайно привабливою жінкою, яка вміла доглядати за своєю зовнішністю. Деякі з її секретів краси залишилися задокументованими, і сучасні жінки можуть випробувати їх на собі.

Про це пише ТСН.

Ось кілька з найвідоміших ритуалів Клеопатри, які допомагали їй залишатися молодою та красивою:

Вівсяний скраб для обличчя

Клеопатра використовувала вівсяні пластівці, не лише в їжу, але й як скраб для обличчя. Ви можете легко приготувати подібний скраб вдома, змішавши дрібні вівсяні пластівці з теплою водою і використовуючи їх для масажу обличчя.

Тонік для обличчя з трояндовою водою

Трояндова вода служила для Клеопатри як тонік для зволоження її шкіри. Вона застосовувала цей продукт, щоб надати обличчю гладкості і сяйва.

Сольовий скраб для тіла

Клеопатра використовувала скраби на основі морської солі для догляду за своєю шкірою. Ви можете приготувати подібний скраб вдома, змішавши морську сіль з вершками і використовуючи його для масажу тіла.

Молочна ванна

Клеопатра славилася прийманням молочних ванн, використовуючи осляче молоко, мигдальну олію і мед. Ця процедура допомагала їй підтримувати м'яку і сяючу шкіру.

Крем для рук з бджолиним воском

Клеопатра використовувала крем на основі соку алое, мигдальної олії і бджолиного воску для догляду за шкірою рук. Ви можете приготувати подібний крем вдома.

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Теплі олії для волосся

Клеопатра використовувала підігріті олії для підтримки здоров'я та блиску волосся. Ви можете повторити цей ритуал, змішавши оливкову та касторову олію.

Маска для обличчя з білою глиною

Клеопатра використовувала маски на основі білої глини для догляду за обличчям. Цей компонент можна знайти в багатьох косметичних продуктах.

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