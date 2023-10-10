Сім лайфхаків, як зберегти дружні стосунки, якщо ви віддаляєтесь

Дружба є ключовим елементом, що впливає на фізичне та психічне здоров'я людини. Відсутність міцних соціальних зв'язків може збільшити ризик виникнення серцево-судинних захворювань, інсультів, діабету та деменції. News.LIVE зібрав сім корисних порад для підтримання дружніх стосунків.

Регулярно виділяйте час для спільного проведення дозвілля

Спільні моменти грають важливу роль у зміцненні дружби. Дослідники міжособистісних комунікацій підкреслюють, що для переходу від знайомства до дружби потрібно провести разом близько 50 годин, для становлення дружби - близько 90 годин, і понад 200 годин для того, щоб стати найкращими друзями. Якщо ж ваш розпорядок дня насичений справами і важко відслідковувати всі дні народження та зустрічі друзів, варто використовувати нагадування або записувати важливі події в нотатки.

Підтримуйте позитивний настрій

Робіть компліменти, жартуйте та підбадьорюйте своїх друзів. Навіть якщо ви самі втомлені або не в настрої, дозволяйте їм почувати підтримку та радість. Показуйте інтерес до їхнього життя та ставте запитання, навіть якщо ваш настрій не дозволяє. Головна мета - зробити вашу зустріч приємною та зарядити друзів позитивними емоціями.

Будьте відверті та покажіть свою справжню сутність

Дозвольте собі бути вразливими та поділитися своїми почуттями і думками. Важливо не відкривати всі свої таємниці, але демонструвати свою індивідуальність та відкритість. Відверта розмова може бути складною, але вона сприяє підтримці довіри та зближенню.

Висловлюйте подяку друзям за їхню підтримку та те, що вони роблять для вас

Не забувайте цінувати їх як особистостей і поважати їхні погляди. Визначайте моменти, коли вони підтримали вас або запропонували спільні плани.

Бути поруч у важливі моменти

Дружба переживає випробування під час складних життєвих ситуацій. Пам'ятайте, як ваші друзі були поруч під час ваших радісних та складних моментів. Це впливає на те, наскільки ви цінуєте дружні стосунки.

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Не бійтесь обговорювати проблеми

Якщо ви відчуваєте, що віддалилися один від одного, обговоріть це. Поясніть другу, яку роль він відіграє у вашому житті й чому вам важливо зміцнювати стосунки. Коли вас засмучує щось конкретне, кажіть про це прямо, а не відсторонюйтесь від людини. Здорове вирішення конфлікту починається з діалогу.

Нагадаємо, ми вже писали, як приймати складні рішення.

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