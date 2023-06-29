Сім секретів вирощування великого та здорового часнику

Як виростити часник в домашніх умовах - секрети вирощування часнику

Виростити великий часник цілком можливо, якщо дотримуватися певних правил. Зокрема оберіть сонячну ділянку та підживлюйте рослину.

У Telegram-каналі "Дача. Сад та город" пояснили, що найголовніший секрет великого часнику – це посадка великих зубчиків. Адже він не може вирости сильно більше посадкового матеріалу.

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Другий важливий секрет – постійний полив, особливо при посушливій погоді. Рослина повинна одержувати воду регулярно, зокрема в період зриву головок. Проте не варто заливати часник.

Крім цього, не можна загущувати посадку, висаджувати головкою потрібно вперше на глибину 5-6 см з інтервалом 10-15 см.

Не менш важливим є вибір правильного місця для посадки. Врахуйте, що часник повинен вирощуватися на сонячній ділянці з доброю дренажною системою.

Також часник потребує підживлення, особливо в період активного росту. Використовуйте комплексні та органічні добрива.

Пам'ятайте, що треба обрізати та видаляти цвітоніжку, аби не віднімати у ріст енергію, що витрачається на формування головок.

Зберігайте часник в прохолодному і сухому місці при температурі 0-5 ℃ і вологості 70-75%.

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