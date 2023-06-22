Чотири дієві поради, щоб на помідорах не з'являлося "чорне дно"

Помідори іноді стають жертвами верхівкового гниття. Тому на деяких з них можуть з'явитися чорні плями.

Причина верхівкової гнилі на томатах не в зараженні комахами. Ця проблема, відома як "чорне дно", виникає в основному через нестачу кальцію, викликаного посушливими умовами. Про це повідомляє Sante Plus.

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У період посухи, коли води мало, кальцій більше не циркулює вільно, і це призводить до вершинної гнилі. Існують різні домашні засоби, які підвищують вміст кальцію, зокрема посадка помідорів з антацидними таблетками або розкидання яєчної шкаралупи в лунках. Ці способи не марні і не завдадуть вашим рослинам шкоди, але вони не є чудодійними і навряд чи матимуть якесь реальне значення.

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Перші помідори сезону найбільш чутливі та вимагають більше кальцію для свого зростання. Оскільки рослина переміщає кальцій зі свого коріння, стебла і листя, тож на дозрівання плодів не залишиться. Тому це може призвести до чорної, кашоподібної гнилі.

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Як запобігти та уникнути "чорного дна" томатів?

1. Добре поливайте помідори. Щоб ваші томати більше цвіли та краще росли, досвідчені садівники рекомендують вносити в середньому 1 літр води на день на одну рослину помідора. Підійде шланг або лійка. Цей запас води більше потрібний при вирощуванні томатів у контейнерах, де вони мають властивість швидше висихати.

Щоб уникнути хвороб листя, уникайте намокання листя при поливі. В ідеалі, чим довше ви тримаєте листя сухим, тим краще.

2. Додайте мульчі навколо томатів. Розсипте шар органічної мульчі товщиною 5 см навколо основи ваших рослин. Це допоможе грунту зберегти більше вологи, щоб запобігти швидкому висиханню між поливами або дощами. Відмінно підійде солома, скошена трава, подрібнене листя або подрібнена кора.

3. Не перестарайтеся. Дуже велика кількість добрив може призвести до прискорення росту рослин, не маючи часу для належної циркуляції кальцію для здорового росту.

Найкращий спосіб збільшити кількість поживних речовин у ґрунті – додати шар добре перепрілого компосту (товщиною 3-5 см) перед весняною посадкою. Компост повільно виділятиме поживні речовини і одночасно покращуватиме структуру грунту.

4. Подбайте про коріння. Намагайтеся не турбувати кореневу зону рослини томату, щоб вона могла максимально поглинати кальцій. Наприклад, не закопуйте кореневу зону рослини і тримайте подалі від бур'янів шар мульчі.

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