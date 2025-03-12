Сенатор Ліндсі Грем закликав РФ до 30-денного перемирʼя: пригрозив жорсткими санкціями

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем висловив сподівання, що Росія погодиться на запропоноване "30-денне перемир’я". В іншому випадку, на його думку, слід негайно запровадити проти Москви нові санкції.

Про це написав Ліндсі Грем в соцмережі Х. Грем зазначив, що позитивно сприйняв новину про готовність України прийняти ініціативу США щодо 30-денної паузи у бойових діях.

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"Команді Трампа респект за цю пропозицію. Тепер залишається дочекатися реакції Росії. Якщо вона відмовиться – маємо ввести санкції", – підкреслив сенатор.

Він також наголосив, що домагатиметься ухвалення обмежень, передбачених Конгресом США. Ці санкції не лише вдарять по російській економіці, а й зачеплять ті країни, які продовжують купувати російські енергоносії — нафту, газ та уран.

"Росія вже давно мала б відчути нищівний економічний тиск через своє жорстоке вторгнення в Україну", – резюмував Ліндсі Грем.

Нагадаємо, Зеленський представив у Раді основні пункти Плану перемоги.

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