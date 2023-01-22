Мережу розчулило відео з маленьким хлопчиком, який заспівав "Ой у лузі червона калина"

У мережі показали чутливе відео про дитину, яка заспівала патріотичну пісню про Україну

Українські прикордонники показали чутливе відео з маленьким хлопчиком. Дитина заспівала патріотичну пісню "Ой у лузі червона калина".

Мережу розчулило відео, опубліковане пресслужбою Державної прикордонної служби України. Проте деякі зауважили, що дитину було краще одягнути у вишиванку, а не у військову форму.

Зазначається, що маленький Давід з Вінницької області.

"Як і всі свідомі українці, сьогодні найбільше мріє про перемогу та мир. У майбутньому хлопчик мріє стати прикордонником, як його дядько – офіцер Держприкордонслужби України", – розповіли у ДПСУ.

Хлопчик розповів, що, як виросте, буде, як і дядько, захищати нашу країну від усіх, хто посягне на її свободу та незалежність.

Улюбленою піснею хлопчика є "Ой, у лузі червона калина". Саме її він виконав для свого дядька-прикордонника та для усіх нас.

Українці у мережі зауважили:

Наснаги і успіху майбутньому прикордоннику України! Молодчинка, так тримати.

Красунчику, дай Боже тобі вирости щасливим, здоровим, люблячим свою неньку Україну.

Сумна реальність, що діти повинні носити військову форму. Щиро сподіваюся, що ланцюг трагедій припиниться.

Краще б одягнути дитину у вишиванку.

Нагадаємо, що у столиці країни-агресора москві місцева мешканка під гітару виконала відому українську пісню про війну гурту "Океан Ельзи" – "Обійми мене". Зазначимо, що антивоєнна позиція та звучання української творчості розцінюється кремлівською владою як зухвалий злочин.

У мережі з'явилось відео з міста Нью-Йорк, на якому Національна заслужена академічна капела України "Думка" заспівала у метро українську народу пісню "Ой у лузі червона калина".

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