Мережа вибухнула мемами через ордер на арешт путіна, а Симоньян погрожує ядерним ударом

Рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі видати ордер на арешт президента рф володимира путіна стала резонансною новиною. Окрім серйозних обговорень, українці також створили чимало тематичних жартів.

UAporat зібрав добірку найкращих та найдотепніших фотожаб і мемів щодо видачі ордера на арешт путіна. Деякі користувачі мережі жартують, що тепер президенту рф варто приєднатися до ПВК "Вагнер", а інші роблять картинки із зображенням диктатора за ґратами.

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Осторонь не залишилися й росіяни. Зокрема, прессекретар кремля Дмитро Пєсков назвав рішення Суду обурливим, а згодом додав, що росія, як і ціла низка держав не визнає юрисдикцію цього суду і, відповідно, будь-які подібні рішення є для рф з точки зору права нікчемними.

Пропагандистка Маргарита Симоньян своєю чергою стала погрожувати завдати ядерного удару по країні, яка арештує путіна. От тільки вона не врахувала, що президент рф у той момент і сам опиниться під ядерним ударом.

Зауважимо, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав міжнародний ордер на арешт президента рф володимира путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львова-Бєлова.

Нагадаємо, 3 березня 2022 року Кримінальний суд у Гаазі взявся за розслідування проти воєнних злочинів рф.

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