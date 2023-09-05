Крок до деокупації: Зеленський підписв закон про зміну адміністративно-територіального устрою Криму

Президент України Володимир Зеленський підписав закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим". Цей закон був ухвалений Верховною Радою ще 23 серпня, у день проведення третього саміту Кримської платформи.

Про це повідомило представництво президента України в АРК. Зазначили, що представництво та Комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розробили цей законопроєкт.

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Після набрання чинності законом – наступного дня після його офіційного опублікування, будуть введені в дію рішення, прийняті парламентом у 2016 та 2020 роках щодо декомунізації та запровадження нового районного поділу Автономної Республіки Крим, йшлося в повідомленні.

Зазначили, що головною метою цього закону є підготовка підґрунтя для звільнення тимчасово окупованого півострова через те, що "військові та військово-цивільні адміністрації створюються для діяльності на території територіальних громад".

Крім цього, закон дозволяє Кабміну визначити території та адміністративні центри територіальних громад в Автономній Республіці Крим протягом місяця, тоді як протягом трьох місяців можна утворити районні державні адміністрації нових районів та внести на розгляд парламенту законопроєкт про особливості відновлення публічної влади в Криму після деокупації.

Нагадаємо, вночі 24 серпня відбулася операція ГУР МО України за підтримки ВМСУ в тимчасово окупованому Криму.

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