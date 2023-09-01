На Одещині на пляжі знайшли пляшку, у якій була записка від дитини з Криму (фото)

В Одеській області сім'я, що відпочивала біля моря, знайшла на пляжі пляшку, всередині, якій була записка.

Про цей випадок повідомили у соцмережах. Зазначається, що пляшка припливла морем з окупованого Криму.

Зазначається, що сім'я, яка знайшла пляшку на пляжі, спочатку хотіла віднести її до смітника, однак, коли вони побачили записку всередині, то відкрили закорковану пляшку й дістали шматок паперу форматом А4. На ньому великими друкованими літерами було написане послання до українців.

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Записка була написана українською мовою, почерк свідчив, що її написала дитина.

У посланні написано: "Сподіваємося, цей лист попаде в руки українців. Вся наша сім'я чекає на звільнення від росіян. Крим - це Україна. Ми вас дуже чекаємо. Я, моя сестричка Маша, мама і папа".

Нагадаємо, у Шотландії шукають авторку повідомлення, яке було написане на папері та поміщене в пляшку близько 30 років тому. Пляшку з запискою знайшли під час акції Pentland Canoe Club "Big Paddle Cleanup" у Терсоні.

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