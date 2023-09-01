В Одесской области на пляже нашли бутылку, в которой была записка от ребенка из Крыма (фото)

В Одесской области семья, отдыхавшая у моря, нашла на пляже бутылку, внутри которой была записка.

Об этом сообщили в соцсетях. Отмечается, что бутылка приплыла по морю из оккупированного Крыма.

Отмечается, что семья, нашедшая бутылку на пляже, сначала хотела отнести ее к мусорнику, однако когда они увидели записку внутри, открыли закупоренную бутылку и достали кусок бумаги форматом А4. На нем большими печатными буквами было написано послание украинцам.

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Записка была написана на украинском языке, почерк свидетельствовал, что ее написал ребенок.

В послании написано: "Надеемся, это письмо попадет в руки украинцев. Вся наша семья ждет освобождения от россиян. Крым - это Украина. Мы вас очень ждем. Я, моя сестричка Маша, мама и папа".

Напомним, в Шотландии ищут автора сообщения, которое было написано на бумаге и помещено в бутылку около 30 лет назад. Бутылку с запиской нашли во время акции Pentland Canoe Club "Big Paddle Cleanup" в Терсоне.

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