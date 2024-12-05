Шмигаль повідомив важливу інформацію щодо тарифів на комуналку: про що йдеться

Уряд України гарантує стабільність комунальних тарифів протягом поточного опалювального сезону. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів 3 грудня чітко заявив про незмінність цін на комунальні послуги.

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У рамках четвертої програми "Зимової підтримки" передбачено збереження поточних тарифів на газ, тепло та електроенергію. Шмигаль підкреслив, що держава взяла на себе зобов'язання не підвищувати вартість комунальних послуг до завершення опалювального сезону. Про це пише korespondent.net.

"Жодних підвищень не плануємо", - наголосив прем'єр-міністр, тим самим заспокоюючи населення щодо можливих фінансових навантажень у зимовий період.

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