Шоколадні хінкалі з вишнями: як приготувати унікальний та смачний десерт

Якщо вам вже набридли всі десерти і хочеться приготувати щось незвичне та смачне – зробіть вибір на користь шоколадних хінкалі. Незвичні на вигляд та неповторні на смак, вони не залишать байдужимі ні дітей, ні дорослих. До того ж, цей десерт стане чудовою окрасою святкового столу. Гості точно звернуть увагу на цю тарілку та будуть просити вас поділитися рецептом. Розповіла про приготування цієї страви фуд-блогерка Валерія Велігура.

Вам знадобляться (на 6 порцій):

Для тіста:

165 г борошна

20 г какао

100-110 мл води⠀ ⠀

Для начинки:

Близько 150 г заморожених або свіжих вишень (~ 36 шт.)

25 г цукру

5 г кукурудзяного крохмалю⠀ ⠀

Переходимо до приготування:

Просіюємо борошно з какао в глибоку ємність. В центрі суміші робимо заглиблення. Поступово додаємо воду і замішуємо м’яке, еластичне тісто. Кладемо в пакет і залишаємо на 30 хвилин.

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Для начинки поєднуємо вишні, цукор та крохмаль.

Ділимо тісто на 6 рівних частин і кожну розкочуємо в максимально тонке коло.

Шоколадні хінкалі з вишнями

У центр кладемо начинку (близько 6 вишень) та формуємо хінкалі. Одразу варимо або заморожуємо.

Воду доводимо до кипіння, опускаємо хінкалі та варимо 5-6 хвилин.

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