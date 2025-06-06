Шорти не ховайте, але й парасолю візьміть: яка погода чекає Київ у вихідні

У столиці наразі панує нестійка погода – місцями спостерігаються дощі, а небо чергується між сонцем і хмарами. Температура повітря тримається на високому рівні: вдень стовпчики термометрів не опускаються нижче +30°C.

Проте синоптики попереджають про ймовірні потужні пориви вітру. Згідно з прогнозом Meteofor, 6–8 червня Київ очікує спекотна погода з періодичними короткими зливами, причому найпомітніші опади ймовірні саме в п’ятницю.

Погода у п’ятницю, 6 червня:

Нічна температура – близько +20°C, денна – до +30°C;

Хмарність протягом дня буде змінною, зранку – без дощу, далі можливі опади;

Найсильніший вітер прогнозують у другій половині доби – пориви сягатимуть 11–12 м/с.

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Субота, 7 червня:

У нічні години температура залишиться на рівні +20°C, а вдень очікується повернення спеки до +30°C. У другій половині дня небо затягнуть хмари, ймовірні незначні опади. Вітер стихне й не перевищуватиме 7 м/с – це помірна сила.

Неділя, 8 червня:

Температурний режим вночі становитиме близько +21°C, а вдень повітря прогріється до +31°C. Ніч та ранок обіцяють бути ясними, але з другої половини дня можливі невеликі дощі. Пориви вітру сягатимуть до 8 м/с у ранкові та денні години.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, чого чекати від погоди у червні.

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