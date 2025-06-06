Шорты не прячьте, но и зонт возьмите: какая погода ждет Киев в выходные

В столице царит неустойчивая погода – местами наблюдаются дожди, а небо чередуется между солнцем и облаками. Температура воздуха держится на высоком уровне: днем столбики термометров не опускаются ниже +30°C.

Однако синоптики предупреждают о возможных мощных порывах ветра. Согласно прогнозу Meteofor, 6–8 июня Киев ожидает жаркая погода с периодическими короткими ливнями, причем самые заметные осадки возможны именно в пятницу.

Погода в пятницу, 6 июня:

Ночная температура – около +20°C, дневная – до +30°C;

Облачность в течение дня переменная, утром – без дождя, далее возможны осадки;

Самый сильный ветер прогнозируют во второй половине суток – порывы будут достигать 11–12 м/с.

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Суббота, 7 июня:

В ночные часы температура останется на уровне +20°C, а днем ожидается возвращение жары до +30°C. Во второй половине дня небо затянут облака, вероятны незначительные осадки. Ветер стихнет и не будет превышать 7 м/с - это умеренная сила.

Воскресенье, 8 июня:

Температурный режим ночью составит около +21°C, а днем воздух прогреется до +31°C. Ночь и утро обещают быть ясными, но со второй половины дня возможны небольшие дожди. Порывы ветра будут достигать до 8 м/с в утренние и дневные часы.

Напомним, ранее синоптики рассказали, чего ждать от погоды в июне.

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