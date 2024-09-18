Штраф 50 тисяч і конфіскація авто: за яке порушення водій може отримати максимальне покарання

В Україні за керування транспортним засобом у нетверезому стані передбачені суворі штрафні санкції. Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП), розмір штрафу та додаткові покарання залежать від кількості скоєних правопорушень.

За перше виявлене керування транспортним засобом у нетверезому стані водієві загрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень та позбавлення права керування транспортними засобами на один рік. Однак це далеко не найгірше, що може статися, пише OBOZ.UA.

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У разі повторного порушення протягом року штраф суттєво збільшується до 34 тисяч гривень, а термін позбавлення водійських прав зростає до трьох років. Крім того, у порушника можуть вилучити транспортний засіб.

Найсуворіше покарання передбачено за третє та наступні порушення протягом року. У такому випадку водій зобов'язаний сплатити штраф у розмірі 51 тисячі гривень, втратити право керувати транспортними засобами на 10 років та може бути позбавлений власного автомобіля. Альтернативним покаранням є адміністративний арешт на 15 діб із такими ж наслідками.

Важливо розуміти: керування транспортним засобом у нетверезому стані є не лише правопорушенням, а й загрозою життю та здоров'ю як самого водія, так і інших учасників дорожнього руху.

Нагадаємо, водій в заторі може отримати штраф. Дізнайтеся, що категорично заборонено робити.

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