Штраф, в’язниця та арешт майна: на які види покарань чекати ухилянтам від мобілізації

На території України відбувається процес оновлення відомостей військового обліку для всіх громадян призовного віку, незалежно від статі. Цей процес має бути завершений до 16 липня 2024 року. Ігнорування цього обов'язку може спричинити накладення штрафних санкцій, арешт майна, обмеження права керування транспортними засобами, а в окремих випадках - навіть позбавлення волі. Про це пише ТСН.

Хто зобов'язаний актуалізувати свої дані:

- Чоловіки у віці від 18 до 60 років.

- Жінки, які мають спеціальності, визначені переліком на офіційному сайті Міністерства оборони.

Як можна оновити відомості:

- Звернутися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання.

- Відвідати найближчий Центр надання адміністративних послуг.

- Скористатися мобільним додатком "Дія".

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Наслідки невиконання вимоги:

- Адміністративна відповідальність: штраф від 3400 до 5100 гривень у мирний час та від 17 000 до 25 500 гривень у воєнний стан.

- Кримінальна відповідальність: позбавлення волі до 5 років за ухилення від мобілізації.

- Арешт майна та рахунків.

- Обмеження права керувати транспортним засобом.

Важливі зауваження:

- У разі несплати штрафів їх розмір може бути подвоєний.

- Інформація про порушення правил військового обліку може передаватися до органів поліції.

- Територіальні центри комплектування мають право виносити постанову про накладення штрафу без складання протоколу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що військовозобов'язаним звернули увагу на важливу деталь під час оновлення даних в ТЦК.

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