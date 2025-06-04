Штраф за порожній бак: скільки та де доведеться заплатити українським водіям

Зупинка на дорозі через відсутність пального може обійтися українським водіям у чималу суму – у низці країн за це передбачено штрафи. Наприклад, у Німеччині, де на автобанах діють суворі норми безпеки, за зупинку через порожній бак водія можуть оштрафувати на 70 євро, що дорівнює приблизно 3000 гривень.

Про це повідомляє видання SUV.News. Згідно з німецьким законодавством, зупинка через нестачу пального розцінюється як прояв недбалості, оскільки може становити загрозу для інших водіїв. На автобанах, де часто немає обмеження швидкості, така зупинка здатна спричинити серйозну аварію.

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Поліція має повноваження притягнути порушника до адміністративної відповідальності. Тому перед виїздом на німецькі дороги влада наполегливо рекомендує переконатися, що в баку достатньо пального для всієї поїздки.

"Здавалося б, дрібниця – поїхати з майже порожнім баком, але для українського водія за кордоном це може закінчитися солідним штрафом. Тож перед мандрівкою уважно перевіряйте рівень пального, особливо якщо вирушаєте за межі України", – зазначається в матеріалі.

Раніше ми розповідали, що більшості українських водіїв загрожує штраф до 8500 грн.

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