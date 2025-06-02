Українським водіям на замітку: яке порушення може обійтися у 51 тис. грн

В Україні водіння у стані алкогольного сп’яніння карається лише адміністративно, однак покарання за таке порушення є досить суворим. Згідно з чинним законодавством, сума штрафу варіюється від 17 000 до 51 000 гривень – залежно від серйозності вчиненого правопорушення.

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), найменш суворе покарання передбачене у разі першого виявлення такого правопорушення. Про це пише UAportal з посиланням на OBOZ.UA.

Зокрема, водій може отримати:

штраф у розмірі 17 000 грн;

позбавлення водійських прав строком на 1 рік.

Однак це лише мінімальне покарання – за кожне повторне порушення штрафні санкції зростають, а також додаються нові заходи впливу.

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Зокрема, якщо водій вдруге протягом року сідає за кермо у стані сп’яніння, розмір штрафу підвищується до 34 000 гривень. У такому випадку:

особу позбавляють права керування транспортом на строк три роки;

можливе примусове вилучення транспортного засобу;

Окрім цього, за повторне керування транспортом у стані сп’яніння протягом року може бути застосовано адміністративний арешт строком до 10 діб.

Якщо протягом року порушення повторюється втретє, порушнику загрожує штраф у розмірі 51 000 гривень. До цього додається заборона на керування транспортними засобами терміном на 10 років і конфіскація авто, що належить йому на правах приватної власності.

Як альтернатива, може бути призначено адміністративний арешт на 15 діб із позбавленням права керувати транспортом на 10 років і вилученням приватного транспортного засобу порушника.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні планують значно посилити покарання для водіїв.

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