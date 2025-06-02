Украинским водителям на заметку: какое нарушение может обойтись в 51 тыс. грн

В Украине вождение в состоянии алкогольного опьянения наказывается только административно, однако наказание за такое нарушение является достаточно суровым. Согласно действующему законодательству, сумма штрафа варьируется от 17 000 до 51 000 гривен – в зависимости от серьезности совершенного правонарушения.

В соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях (КУоАП), наименее суровое наказание предусмотрено в случае первого выявления такого правонарушения. Об этом пишет UAportal со ссылкой на OBOZ.UA.

В частности, водитель может получить:

штраф в размере 17000 грн;

лишение водительских прав сроком 1 год.

Однако это лишь минимальное наказание – за каждое повторное нарушение штрафные санкции растут, а также прибавляются новые меры воздействия.

Читайте также: Большинству украинских водителей грозит штраф до 8500 грн: за что могут наказать

В частности, если водитель второй раз в течение года садится за руль в состоянии опьянения, размер штрафа повышается до 34 000 гривен. В таком случае:

лицо лишают права управления транспортом на срок три года;

возможно принудительное изъятие транспортного средства;

Кроме этого, за повторное управление транспортом в состоянии опьянения в течение года может быть применен административный арест сроком до 10 суток.

Если в течение года нарушение повторяется в третий раз, нарушителю грозит штраф в размере 51 000 гривен. К этому добавляется запрет на управление транспортными средствами сроком на 10 лет и конфискация авто, принадлежащего ему на правах частной собственности.

В качестве альтернативы, может быть назначен административный арест на 15 суток с лишением права управлять транспортом на 10 лет и изъятием частного транспортного средства нарушителя.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине планируется значительно усилить наказание для водителей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!