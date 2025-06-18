Штрафують за стару запаску: чи дійсно поліція стала активніше карати водіїв

В Україні шириться хибне переконання, що після скасування обов’язкового техогляду поліція почала масово штрафувати водіїв за використання старих запасок. Утім, жодних нових правил у цій сфері не вводили – штрафи можливі лише у разі порушення чинних норм щодо технічного стану автомобільних шин.

Представник Патрульної поліції у коментарі одному з медіа зазначив, що штрафи можуть накладатися у випадках виявлення дефектів коліс, зокрема, якщо шини мають суттєвий знос протектора чи механічні пошкодження, пише сайт Avtomob.

Розмір покарання, згідно зі статтею 121 Кодексу України про адмінправопорушення, варіюється від 340 до 510 гривень.

Автоінструктор Антон Дзюба, коментуючи ситуацію підкреслив, що чимало водіїв занадто довго експлуатують запасне колесо – іноді тижнями або навіть місяцями. Такі дії можуть призвести до серйозних проблем як з точки зору безпеки дорожнього руху, так і фінансових витрат. До того ж у пункті 31 ПДР чітко вказано вимоги до технічного стану транспортних засобів, зокрема й щодо відповідності шин встановленим нормам.

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Так, для літньої гуми допустимий мінімум висоти протектора складає 1,6 мм, а для зимової – щонайменше 4 мм. Також правила забороняють встановлювати на одну вісь автомобіля шини різного типу.

Застосування запасного колеса, яке відрізняється від інших шин за параметрами – такими як розмір, тип протектора або сезонне призначення – вважається порушенням чинних норм, незалежно від того, наскільки воно нове. "Жодних змін у правилах щодо цього не запроваджено, і, наскільки мені відомо, відповідних законопроєктів теж немає. Однак існує законопроєкт про "сезонність" шин. Крім того, у 31 розділі ПДР чітко зазначено, що на одну вісь транспортного засобу не можна встановлювати шини різного типу. Тож використання запаски, якщо вона не відповідає вимогам, – це вже зараз є порушенням", – пояснив Дзюба.

За словами експерта, хоча поліція зазвичай бере до уваги п’ятирічний строк використання шин, більшість виробників допускає їхню експлуатацію до 10 років — за умови належного зберігання і відсутності дефектів. Сам по собі вік шини не є приводом для накладення штрафу, однак якщо запасне колесо:

якщо воно встановлене на транспортний засіб і використовується;

має видимі пошкодження чи дефекти;

має надмірно зношений протектор;

відрізняється за характеристиками від основних шин — у такому випадку правоохоронці можуть накласти штраф.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, кого з українських водіїв не мають права штрафувати за їзду без прав.

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