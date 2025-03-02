Штрафи для водіїв за використання Дії: що варто знати українцям та як уникнути покарання

В Україні активно впроваджуються цифрові технології для документообігу. Вже кілька років водії мають змогу користуватися електронними водійськими посвідченнями та свідоцтвами про реєстрацію транспортних засобів через додаток Дія.

Незважаючи на офіційний статус електронних документів, деякі водії стикаються з випадками, коли поліцейські вимагають фізичне водійське посвідчення, а у разі його відсутності накладають штрафи. Про це повідомляє Avtomob.

Відповідно до пункту 2.1а Правил дорожнього руху, водій зобов'язаний мати при собі дійсне водійське посвідчення та пред’являти його за вимогою патрульного поліцейського. За порушення цієї вимоги передбачений штраф у розмірі 425 гривень (стаття 126 частина 1 КУпАП). Водночас постанова Кабінету Міністрів №956 від 23 жовтня 2019 року чітко визначає, що електронні документи у додатку Дія мають таку ж юридичну силу, як і пластикові варіанти.

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Отже, водії в Україні мають право використовувати електронні водійські посвідчення не лише як додатковий варіант, але й як повноцінну заміну пластиковим документам. Якщо поліцейський наполягає на пред’явленні фізичного оригіналу та накладає штраф, незважаючи на наявність цифрової версії, такі дії вважаються незаконними. Юристи зазначають, що у подібних випадках суди зазвичай підтримують водіїв і скасовують відповідні штрафи.

Важливо, щоб водії знали свої права: електронні документи у додатку Дія мають таку ж юридичну силу, як і паперові чи пластикові версії, і їх пред’явлення не повинно стати підставою для накладення штрафу.

Нагадаємо, українським водіям загрожує 3400 грн штрафу за несвоєчасну заміну прав.

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