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Можуть виписати до 1700 грн штрафу: де в Україні заборонено мити та ремонтувати авто

Анастасія Крищук

Можуть виписати до 1700 грн штрафу: де в Україні заборонено мити та ремонтувати авто
Штрафи за миття або ремонт автомобіля в недозволеному місці. Джерело: freepik

В Україні чимало водіїв віддають перевагу самостійному миттю та ремонту власних автомобілів. Однак не всі усвідомлюють, що виконувати такі роботи у деяких місцях – протизаконно.

Експерти наголошують: за подібні порушення передбачено штраф у розмірі від 850 до 1700 гривень. Про це пише SUV News.

Згідно зі статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, миття, технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів у громадських місцях заборонено.

Це обмеження стосується, зокрема:

  • дворів багатоквартирних будинків;
  • прибудинкової території;
  • тротуарів та узбіччя доріг;
  • парків, скверів та зон відпочинку;
  • територій біля водойм.

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Заборона на такі дії запроваджена владою з метою захисту навколишнього середовища. Адже моторна олива, паливо та хімічні речовини з автошампунів можуть проникати у ґрунт і водойми, завдаючи значної шкоди екосистемі.

За виконання миття чи ремонту автомобіля у забороненому місці передбачено наступні штрафи:

  • 850 грн – за перше порушення;
  • 1700 грн – у разі повторного порушення або спричинення суттєвої шкоди довкіллю.

Щоб запобігти можливим неприємностям, водіям варто:

  • користуватися офіційними автомийками, адже там встановлені системи очищення стічних вод;
  • звертатися до авторизованих сервісних центрів для виконання будь-яких ремонтних робіт;
  • виконувати роботи у власному гаражі чи на приватній території, за умови, що це не шкодить довкіллю.

Дотримання цих правил дозволить не тільки уникнути штрафних санкцій, але й сприятиме збереженню чистоти навколишнього середовища.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, кому з українських водіїв загрожує покарання за відсутність техогляду.

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