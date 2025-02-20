Можуть виписати до 1700 грн штрафу: де в Україні заборонено мити та ремонтувати авто

В Україні чимало водіїв віддають перевагу самостійному миттю та ремонту власних автомобілів. Однак не всі усвідомлюють, що виконувати такі роботи у деяких місцях – протизаконно.

Експерти наголошують: за подібні порушення передбачено штраф у розмірі від 850 до 1700 гривень. Про це пише SUV News.

Згідно зі статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, миття, технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів у громадських місцях заборонено.

Це обмеження стосується, зокрема:

дворів багатоквартирних будинків;

прибудинкової території;

тротуарів та узбіччя доріг;

парків, скверів та зон відпочинку;

територій біля водойм.

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Заборона на такі дії запроваджена владою з метою захисту навколишнього середовища. Адже моторна олива, паливо та хімічні речовини з автошампунів можуть проникати у ґрунт і водойми, завдаючи значної шкоди екосистемі.

За виконання миття чи ремонту автомобіля у забороненому місці передбачено наступні штрафи:

850 грн – за перше порушення;

1700 грн – у разі повторного порушення або спричинення суттєвої шкоди довкіллю.

Щоб запобігти можливим неприємностям, водіям варто:

користуватися офіційними автомийками, адже там встановлені системи очищення стічних вод;

звертатися до авторизованих сервісних центрів для виконання будь-яких ремонтних робіт;

виконувати роботи у власному гаражі чи на приватній території, за умови, що це не шкодить довкіллю.

Дотримання цих правил дозволить не тільки уникнути штрафних санкцій, але й сприятиме збереженню чистоти навколишнього середовища.

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