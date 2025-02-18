Заборонено користуватися ременем безпеки в авто: де діють особливі правила

В Україні водії та пасажири зобов’язані користуватися ременями безпеки, оскільки це є обов’язковою нормою. Ігнорування цього правила може призвести до серйозних наслідків.

Відповідно до чинного законодавства, за порушення передбачено штраф у розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що наразі становить 510 гривень. Однак існують місця, де пристібатися не тільки необов’язково, а й заборонено, повідомляє Главред.

Наприклад, у районі шведського міста Лулео щороку взимку влада облаштовує тимчасові дороги прямо на замерзлих озерах. Це дозволяє значно скоротити маршрути місцевої логістики.

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На цих льодових трасах діють спеціальні правила, одним із яких є заборона на використання ременів безпеки. Це пояснюється тим, що у разі малоймовірної, але небезпечної ситуації, коли лід під автомобілем раптово трісне, водій та пасажири зможуть швидко залишити транспортний засіб, не витрачаючи час на відстібання ременів.

Проте це не єдина вимога. Водіям також необхідно дотримуватися таких правил:

Відстань до автомобіля попереду має бути не меншою за 50 метрів.

Зупинка на крижаній дорозі категорично заборонена.

Максимально допустима швидкість руху обмежена30 км/год.

Слід зазначити, що ці зимові маршрути не лише скорочують шлях, а й часто є єдиним способом дістатися до населених островів у холодну пору року. Влітку та на початку зими зв’язок із материком забезпечують пороми, однак, коли водойми замерзають, судноплавство припиняється. Саме тоді вводяться в експлуатацію льодові дороги, які перед відкриттям ретельно перевіряють на безпечність.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, який штраф за непристебнутий ремінь загрожує українським водіям у 2025 році.

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