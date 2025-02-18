Запрещено пользоваться ремнем безопасности в авто: где действуют особые правила

В Украине водители и пассажиры обязаны пользоваться ремнями безопасности, поскольку это является обязательной нормой. Игнорирование этого правила может привести к серьезным последствиям.

Согласно действующему законодательству, за нарушение предусмотрен штраф в размере тридцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что в настоящее время составляет 510 гривен. Однако существуют места, где пристегиваться не только необязательно, но и запрещено, сообщает Главред.

Например, в районе шведского города Лулео ежегодно зимой власти обустраивают временные дороги прямо на замерзших озерах. Это позволяет значительно сократить маршруты местной логистики.

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На этих ледовых трассах действуют специальные правила, одним из которых запрет на использование ремней безопасности. Это объясняется тем, что в случае маловероятной, но опасной ситуации, когда лед под автомобилем внезапно треснет, водитель и пассажиры смогут быстро покинуть транспортное средство, не тратя время на отстегивание ремней.

Однако это не единственное требование. Водителям также необходимо соблюдать следующие правила:

Расстояние до автомобиля впереди должно быть не менее 50 метров.

Остановка на ледяной дороге категорически запрещена.

Максимально допустимая скорость движения ограничена 30 км/ч.

Следует отметить, что эти зимние маршруты не только сокращают путь, но часто являются единственным способом добраться до населенных островов в холодное время года. Летом и в начале зимы связь с материком обеспечивают паромы, однако когда водоемы замерзают, судоходство прекращается. В это время вводятся в эксплуатацию ледовые дороги, которые перед открытием тщательно проверяют на безопасность.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой штраф за непристегнутый ремень грозит украинским водителям в 2025 году.

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