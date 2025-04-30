Штрафи планують підвищити у 50 разів: за які порушення хочуть посилити відповідальність у Раді

У Верховній Раді пропонують суттєво посилити адміністративну відповідальність за порушення на об’єктах та територіях природно-заповідного фонду. Зокрема, розмір штрафів за такі дії може зрости у 50 разів."

Це положення передбачене в урядовому законопроєкті №11309, який 29 квітня підтримали у першому читанні 234 народні депутати. Про це пише OBOZ.UA.

Законопроєкт передбачає впровадження нових екологічних обмежень щодо пересування механічного транспорту (включаючи мотоцикли, квадроцикли та баггі) на територіях природних заповідників. Це стане важливим кроком до повної заборони джипінгу в охоронюваних зонах, адже документ пропонує суттєве підвищення штрафів за недотримання правил збереження та використання заповідних територій:

для фізичних осіб – від 8,5 тис. до 17 тис. грн;

для посадових осіб – від 17 тис. до 25,5 тис. грн.

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"Без оновлення політики штрафів є ризики, що потенційні правопорушники зможуть ігнорувати нові правила, адже сьогодні розмір штрафу для громадян становить від 153 до 408 грн, а для посадових осіб – від 255 до 510 грн. Такі суми не виконують превентивну функцію. Для прикладу, в 2024 році було винесено 661 протокол і накладено штрафів на суму лише 89,24 тис. грн. Але фактичні збитки природно-заповідному фонду за цей же період становили понад 430 млн грн", – сказала міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук.

Вона підкреслила, що це рішення є частиною виконання міжнародних зобов’язань України, адже стаття 361 Угоди про асоціацію з Європейським Союзом визначає охорону навколишнього середовища як стратегічний напрям. Міністр зазначила, що підвищення штрафів – один із ефективних способів зберегти біорізноманіття та зменшити шкідливий вплив транспорту.

Нагадаємо, українським водіям загрожує 3400 грн штрафу за несвоєчасну заміну прав.

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