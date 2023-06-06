Штурмовики ефектно знищили склад з БК росіян під Бахмутом (відео)

Українські бійці продовжують знищувати позиції окупантів та живу силу росіян на одній з найгарячіших ділянок фронту – Бахмутському напрямку. Зокрема, бійці 3-ї штурмової бригади знищили склад з боєкомплектом загарбників.

Для цього штурмовики завдали удару зі 120-мм міномета. Про це повідомляє пресслужба розвідувально-ударного підрозділу 3-ї ОШБр.

"Розвідувально-ударний підрозділ Третьої штурмової бригади. Знаходимо склад БК покидьків і робимо чергове фаєршоу", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як українські військові завдали удару за місцем розташування склада з БК росіян. Внаслідок влучання розпочалася пожежа, піднявся стовп густого диму.

Точний час та місце знищення ворожого боєкомплекту не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади дали відсіч окупантам, які спробували атакувати позицію ЗСУ.

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