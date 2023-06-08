Штурмовики розбили 57 бригаду ворога та загін 'Шторм z', відкинувши окупантів майже на 2 км

Українські бійці на східному напрямку фронту поблизу Бахмута завдали значних втрат ворогу та його бойовій техніці. Розбито підрозділ 57-ї бригади рф та загони російських бойовиків зі "Шторм z".

Як повідомили у Третій окремій штурмовій бригаді, ворог втратив близько 30 бойовиків, небоєздатними стали чотири десятки росіян.

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Зазначається, що було знищено російські склади з боєкомплектами, танки ворога і його артилерію.

"Звільняємо наші землі та зачищаємо фланги довкола Бахмута! За останню добу Третя штурмова бригада відкинула ворога з територій обсягом 1.8 км вздовж фронтової лінії, та на 1.2 км у глибину фронту", – йдеться у повідомленні.

У Третій штурмовій додали, що внаслідок наступальних дій 2-го штурмового батальйону "значних втрат зазнали підрозділи 57-ї бригади рф та загони тюремників "шторм z": близько 30 "двохсотих"; та 40 "трьохсотих" росіян. Також ліквідовано склади з російським БК, техніку, зокрема ББМ, танки та артилерію противника".

Наголошується, що сили ворога майже у повному складі було відкинуто за канал, де ще нещодавно були розташовані позиції російських бойовиків.

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували групу окупантів дроном-камікадзе.

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