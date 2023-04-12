Шумерська жриця стала першим автором в історії – археологи розкрили подробиці

Археологи встановили ім'я першого у світі автора, який залишив свій підпис під твором. Нею виявилася шумерська жриця Енхедуанна, яка жила понад 4200 років тому.

Вона зробила це саме під час правління свого батька – Саргона Аккадського, можливо, першого імператора в історії. Про це повідомляє Discover.

Зазначається, що після написання храмового гімну, в якому вихвалялася сила шумерської богині письма та зерна, верховна жриця розмахом написала своє ім’я.

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"Вона, безперечно, відігравала дуже потужну культову та політичну роль", – каже Сідні Бебкок, куратор стародавніх західних печаток і табличок у Бібліотеці та музеї Моргана в Нью-Йорку.

Її "Звеличення Інанни" описує реальний період після Саргона, коли хтось на ім’я Лугаль-Ане повстає і бере владу в Урі – виганяє Енхедуанну та, можливо, вчиняє сексуальне насильство над нею. Сама поема описує цю ситуацію: Енгедуанна втікає з вікна і просить Інанну заступитися від імені династії Саргона.

Вірш закінчується поверненням порядку, зазначає Бебкок. Це потужне повідомлення, яке підтверджує легітимність правління її племінника. Інанну також заспокоюють і їй приписують знищення ворога.

Нещодавно Ізраїльське управління старожитностей оголосило, що в Ашкелоні було знайдено найдавніший у світі металевий рибальський гачок. Його використовували для вилову акул.

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