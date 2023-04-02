Сидів у в'язниці та воював за 'ДНР': що відомо про вбитого воєнкора Татарського

У неділю, 2 квітня, у Санкт-Петербурзі у кафе "Стріт-бар" підірвали російського воєнкора та блогера Владлена Татарського. Чоловік був одним з найвідоміших військових блогерів рф.

Ім'я Владлен Татарський – псевдонім українця Максима Фоміна. UAportal зібрав основні відомості з біографії зрадника та колаборанта.

Фомін народився у Макіївці Донецької області у 1982 році. Працював шахтарем, потім зайнявся бізнесом.

У 2011 році чоловік здійснив наліт на банк, за що був засуджений та відбував покарання у колонії у Горлівці. Після початку війни на Донбасі у 2014 році Фомін вийшов із колонії і записався в "ополчення" так званої "ДНР".

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Пізніше його знову посадили за ґрати, оскільки не було юридичних підстав для звільнення з в'язниці. Згодом Олександр Захарченко помилував Фоміна, давши можливість воювати.

Він служив у полку "Вітязь", потім у розвідроті 4 омсбр "ЛНР" (в/ч 74347) та батальйоні "Схід" (2015 рік) (в/ч 08818). У 2019 році звільнився з армії та зайнявся блогерською діяльністю, поїхавши працювати до Москви.

Фомін позиціонував себе як письменник – видав у 2020 році автобіографічний роман "Біг".

Після 24 лютого 2022 року активно висвітлював дії російських військ в Україні, ставши одним із найпопулярніших воєнкорів рф. Втім, вже з осені 2022 року активно критикував невдачі окупантів на фронті.

Нагадаємо, раніше у російському місті Ярославль загорівся моторний завод. Там виготовляють двигуни до різної російської військової техніки, зокрема для ядерних комплексів.

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