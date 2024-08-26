Сильна спека в Україні продовжиться: коли прийде довгоочікувана прохолода

У деяких регіонах України очікується підвищення температури в найближчі дні. Температурні показники можуть досягти позначки в +37°C. Проте, прогнозується, що скоро спека пом’якшиться.

Зниження температури можливе вже в кінці серпня, але чи буде це супроводжуватися раптовим похолоданням –поки залишається під питанням. Про це повідомляє UAportal.

Український Гідрометеорологічний центр надав оновлений триденний прогноз погоди, який охоплює період з 25 по 27 серпня. Протягом ночі очікується температура від +14 до +25 градусів, а в неділю в західних та північних регіонах вона знизиться до +12 – +17 градусів. Денні температури коливатимуться від +29 до +34 градусів.

Синоптики повідомляють, що 25 серпня у південних та центральних областях, а також на сході країни, очікується висока температура від +35 до +37 градусів.

Згідно з попередніми картами прогнозу, починаючи з вівторка, передбачається поступове зниження температури. У середу, 28 серпня, максимальна температура в Україні не перевищить +32 градуси. Подібні умови, ймовірно, збережуться і 29 серпня. Таким чином, до кінця серпня очікується зменшення спеки.

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