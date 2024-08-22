В епіцентрі потепління: чому Україна 'нагрівається' швидше за інші регіони світу та чим це загрожує

Темпи зростання температури повітря в Україні значно перевищують глобальні та європейські показники. На жаль, наша країна вже відчуває на собі наслідки глобальних змін клімату.

За даними Укргідрометцентру, середня температура в Україні за останні тридцять років піднялася на 1,2 градуса. Про можливі загрози такого підвищення розповіли у WWF-Україна, повідомляє 24 Канал.

Наслідки потепління в Україні

Темпи підвищення температури повітря в окремих регіонах України досягають 0,82 градуса за останнє десятиліття, тоді як у сусідніх країнах цей показник коливається від 0,47 до 0,59 градуса за десять років. Для північної півкулі та Європи темпи зростання ще нижчі – відповідно 0,34 та 0,47 градуса.

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Це призводить до зростання загрози посух у басейні річки Дунай, які стають дедалі частішими та сильнішими. Це негативно впливає на водні ресурси, загрожує екосистемам і ускладнює життя місцевого населення, яке залежить від цієї річки. Крім того, регіон стикається з посиленням частоти та інтенсивності повеней. Прогнози щодо змін клімату вказують на подальше погіршення ситуації.

Поєднання цих двох екстремальних явищ (надлишок або нестача води) вимагає від країн Дунайського басейну негайних спільних дій для адаптації до змін клімату та зменшення ризиків, пов'язаних із посухами, – зазначають експерти.

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