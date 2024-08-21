Може послабитися спека: якою буде погода на День Незалежності в Україні

В Україні вже скоро може послабитися спека. Зниження температури повітря можна очікувати до Дня Незалежності України, який святкується 24 серпня.

Синоптиця Наталка Діденко повідомила, що спека спочатку відступить від Києва. Станеться це 22, 23 та 24 серпня.

"Температура повітря знизиться до притомніших 25-29, часом ще заблукає 30 градусів. Проте в неділю та понеділок сильна кусюча спека у столицю повернеться", – написала Діденко у своєму Telegram-каналі.

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Вона попередила, що від 26 серпня в Києві можливе потепління до 35 градусів: "І, можливо, вище".

Що стосується решти українських регіонів, за даними синоптиці, у четвер, 22 серпня на сході, півдні та в більшості центральних областей очікується сильна спека – до 38 градусів.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні. Джерело: facebook.com/UkrHMC

У західних областях, на Житомирщині, Київщині, Вінниччині стовпчики термометрів підіймуться до 29 градусів, а на заході буде "райська прохолода" – до 25 градусів. До 34 градусів вона прогнозує на Сумщині й Чернігівщині.

Діденко додала, що "загалом в Україні переважатиме суха погода, хіба по південній частині України та на заході подекуди завтра можливі локальні короткочасні грозові дощі".

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