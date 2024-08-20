Коли спека піде з України: синоптиця порадувала прогнозом

"Африканська спека", що нині вирує в Україні, не затримається надовго. Вже з четверга можна очікувати дощів, проте в окремих регіонах.

Синоптиця Наталка Діденко каже, що "спека в Україні набирає обертів", проте ближче до вересня можна чекати на прохолоду.

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Відповідно до її прогнозу, 21 серпня у більшості областей України спека розженеться до 35 градусів, місцями навіть до 37 градусів. У середу переважатиме суха погода. Проте у четвер можливі локальні зливові грозові дощі. Вони пройдуть над західною частиною України.

Погода в Україні на серпень 2024. Джерело: t.me/PohodaNatalka

У Києві в середу, 21 серпня, теж буде спекотно, сухо й сонячно. Діденко попередила про 35 градусів.

"22-23 серпня спека дещо послабне на півночі України, в західних областях та частково у центрі. Схід та південь залишаться у спекотному статус-кво", – додала вона.

За прогнозом синоптиці, послаблення спеки стане відчутним з 28 серпня.

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