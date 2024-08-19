Настав новий період сильної спеки: скільки протримається

Україна готується до нового витка спеки. Упродовж цього тижня на більшій частині території країни очікується спекотна та суха погода.

Синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що під впливом гарячих повітряних мас африканського походження в Україні встановиться стійка спекотна погода. Найвищі температури повітря очікуються у південних, центральних та східних регіонах, де стовпчики термометрів піднімуться до 35-39°C.

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Погода в Україні 19 серпня. Джерело: facebook.com/UkrHMC

Через відсутність циклонів та низьку вологість повітря, істотних опадів не прогнозується. Лише у західних областях місцями можливі короткочасні грозові дощі з градом та шквалами.

Прогноз погоди на тиждень

У понеділок, 19 серпня, короткочасні грозові дощі можливі лише у західних областях, де також очікуються шквали та град. На решті території країни буде сухо, з південно-східним вітром. Температура вдень коливатиметься від 32 до 37 °C.

Вівторок, 20 серпня, принесе ясну погоду майже по всій країні. Лише у західній частині вночі можуть пройти короткочасні дощі з грозами. Температура повітря вдень підніметься до 38 °C, особливо спекотно буде в центральних та східних регіонах.

У середу, 21 серпня, спекотна погода збережеться, хоча у західних областях знову можливі локальні грозові дощі з градом і шквалами. Температура в цих регіонах знизиться до 34 °C, а на решті території залишиться на рівні 39 °C.

Четвер, 22 серпня, відзначиться відсутністю опадів по всій країні. Температура повітря в західних та північних областях знизиться до 31 °C, тоді як на півдні та сході продовжить триматися на рівні 39 °C.

П’ятниця, 23 серпня, принесе малохмарну погоду без опадів по всій країні. Температура у західних та північних регіонах вдень становитиме від 27 до 32 °C, на півдні та сході – від 30 до +35 °C.

У суботу, 24 серпня, погода залишатиметься сухою та спекотною, температура вдень сягатиме 34 °C, місцями на південному заході до 38 °C. Вітер буде північно-західний, помірний.

Неділя, 25 серпня, завершить тиждень подібними погодними умовами. На всій території України буде жарко та сухо, температура вдень досягатиме 35 °C, а на південному заході місцями до 38 °C.

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