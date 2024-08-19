Наступил новый период сильной жары: сколько продержится

Украина готовится к новому витку жары. В течение этой недели на большей части территории ожидается жаркая и сухая погода.

Синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что под влиянием горячих воздушных масс африканского происхождения в Украине установится жаркая погода. Самые высокие температуры воздуха ожидаются в южных, центральных и восточных регионах, где столбики термометров поднимутся до 35-39°C.

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Погода в Украине 19 августа. Источник: facebook.com/UkrHMC

Из-за отсутствия циклонов и низкой влажности воздуха, существенных осадков не прогнозируется. Лишь в западных областях возможны кратковременные грозовые дожди с градом и шквалами.

Прогноз погоды на неделю

В понедельник, 19 августа, кратковременные грозовые дожди возможны только в западных областях, где ожидаются шквалы и град. На остальной территории страны будет сухо, с юго-восточным ветром. Температура днем будет колебаться от 32 до 37 °C.

Вторник, 20 августа, принесет ясную погоду почти по всей стране. Лишь в западной части ночью могут пройти кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха днем поднимется до 38 ° C, особенно жарко будет в центральных и восточных регионах.

В среду 21 августа жаркая погода сохранится, хотя в западных областях снова возможны локальные грозовые дожди с градом и шквалами. Температура в этих регионах снизится до 34 °C, а на остальной территории останется на уровне 39 °C.

Четверг, 22 августа, отметится отсутствием осадков по всей стране. Температура воздуха в западных и северных областях снизится до 31 °C, в то время как на юге и востоке продолжит держаться на уровне 39 °C.

Пятница, 23 августа, принесет облачную погоду без осадков по всей стране. Температура в западных и северных регионах будет днем от 27 до 32 °C, на юге и востоке – от 30 до +35 °C.

В субботу, 24 августа, погода будет сухой и жаркой, температура днем будет достигать 34 °C, местами на юго-западе до 38 °C. Ветер будет северо-западный, умеренный.

Воскресенье, 25 августа, завершит неделю подобными погодными условиями. На всей территории Украины будет жарко и сухо, температура днем будет достигать 35°C, а на юго-западе местами до 38°C.

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