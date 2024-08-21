Может ослабиться жара: какой будет погода на День Независимости в Украине

В Украине скоро может ослабиться жара. Снижение температуры воздуха можно ожидать ко Дню Независимости Украины, который отмечается 24 августа.

Синоптица Наталья Диденко сообщила, что жара сначала отступит от Киева. Произойдет это 22, 23 и 24 августа.

"Температура воздуха снизится до более 25-29, иногда еще заблудится 30 градусов. Однако в воскресенье и понедельник сильная кусючая жара в столицу вернется", - написала Диденко в своем Telegram-канале.

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Она предупредила, что с 26 августа в Киеве возможно потепление до 35 градусов: "И, может быть, выше".

Что касается остальных украинских регионов, по данным синоптики, в четверг, 22 августа, на востоке, юге и в большинстве центральных областей ожидается сильная жара – до 38 градусов.

Предупреждение о пожарной опасности в Украине. Источник: facebook.com/UkrHMC

В западных областях, на Житомирщине, Киевщине, Винницкой области столбики термометров поднимутся до 29 градусов, а на западе будет "райская прохлада" - до 25 градусов. До 34 градусов она прогнозирует в Сумской и Черниговской областях.

Диденко добавила, что "в целом в Украине будет преобладать сухая погода, разве что по южной части Украины и на западе иногда завтра возможны локальные кратковременные грозовые дожди".

Ранее синоптики рассказали о погоде в Украине на сентябрь.

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