Найсильніші молитви на Водохреще: про здоров'я, удачу, достаток та виконання бажань

У четвер, 19 січня, православні святкують одне найбільших релігійних свят – Водохреще. Свято відоме своїми традиціями, головною з яких є купання в річці або озері з освяченою водою. У цей день православна церква згадує євангельську подію – як пророк Іоанн Предтеча хрестив Ісуса Христа в річці Йордан. Свято належить до числа дванадесятих у православній церкві.

У цей день віряни читають особливі молитви, які коротко описують події Хрещення Ісуса Христа, а також просять Бога про дарування сил для духовного очищення, зміцнення здоров’я та виповнення бажань. Сьогодні ми зібрали для вас кілька молитов, які заведено читати у свято Водохреща.

Молитва на Водохреще

Цю молитву читають перед тим, як зануритися в освячену водойму.

"Коли в Йордані хрестився Ти, Боже, Троїчне явилося поклоніння: бо Родителя голос свідчив Тобі, возлюбленим Сином Тебе називаючи; і Дух у виді голубинім засвідчив твердість слова. Явився Ти, Христе Боже, і світ просвітив, слава Тобі.

Явився єси днесь всесвіту і світло Твоє, Боже, знаменувалося на нас, що зі зрозумінням оспівуємо Тебе: Прийшов єси і явився єси – Світло неприступне. Замість Трисвятого: Ви, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Алілуя".

Молитва на виконання бажань

"Ісусе Христе, Сину Божий. Не прогнівись на моє сердечне прохання і не відмов в нескінченній милості. Благослови мене на виконання бажання і відверни всі демонічні напасті. Нехай все задумане збудеться і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь".

Молитва на удачу і достаток

"У ніч встаю, воду святу беру. Свята водичка, святая нічка, освятіть душу і тіло, приступіть, ангели, крилами тихими осініть, світ Божий принесіть, Бога в мій дім приведіть.

Бога шаную, Бога за стіл саджу, Пресвятій Богородиці та Іоанну Предтечі молюся: Хрестителю Христовий, чесний Предтече, пророче, перший мученику, постувальників і пустельників наставнику, чистоти вчителю і ближній друже Христовий!

Тебе молю і тебе прошу: не відкидай мене від твого заступництва, не залиш мене грішного багатьма гріхи; обнови душу мою покаянням, яко другим хрещенням; очисти мене, гріхами оскверненного, і спонукай ввійти до Царства Небесного. Амінь".

Молитва на здоров’я

Цю молитву прийнято читати в день Богоявлення, 18 січня, напередодні Хрещення Господнього.

"Ісусе Христе, Сину Божий Єдинородний, від Отця перед усіма віками народжений, Світло від Світла, від Пресвятої Діви Марії нетлінне втілений і в цей світ на порятунок наш що прийшов!

Ти бо не стерпів бачити від диявола муки роду людського і в світлий день Богоявлення Твого прийшов на Йордан до грішників і митарів хреститися від Іоанна, безгрішний, так наповнилася всяка правда і так взяв у водах Йорданських гріхи всього світу.

Хай тішиться нині небо і земля і світ весь грає; річки плещуть; озера, безодні і моря Ти освятив Божественним хрещенням.

Сподоби нас спраглих за голосом Твого прийти до Тебе, так черпати воду благодаті Твоєї і відпущення гріхів наших і так, що відкинули нечестя і мирські похоті; цнотливо і невинно, і праведно, і благочестиво прожити в нинішньому віці, очікуючи явлення слави Твоєї, великого Бога і Спаса нашого, та не від справ наших врятуєш нас, але по Твоїй милості і по оновленню Святого Духа Твого, благодаттю якого ми оправдані, спадкоємцями будемо вічного життя у царстві Твоїм".

Молитва перед вживанням святої води

"Господи Боже мій, нехай буде дар Твій святий і свята Твоя вода на відпущення гріхів моїх, в просвітлення розуму мого, в зміцнення душевних і тілесних сил моїх, за здоров’я душі і тіла мого, в підкорення пристрастей і немочі моєї по безмежному милосерді молитвами Пречистої Твоєї Матері і всіх святих Твоїх. Амінь".

Нагадаємо, UAportal розповів про історію, традиції та заборони у день Водохреща. Віряни здавна дотримуються цих правил та обрядів.

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