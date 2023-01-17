Сильнейшие молитвы на Крещение: о здоровье, удаче, достатке и исполнении желаний

В четверг, 19 января, православные празднуют один из самых больших религиозных праздников – Крещение. Праздник известен своими традициями, главной из которых является купание в реке или озере с освященной водой. В этот день православная церковь вспоминает евангельское событие – как пророк Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Праздник принадлежит к числу двенадцатых в православной церкви.

В этот день верующие читают особые молитвы, кратко описывающие события Крещения Иисуса Христа, а также просят Бога о даровании сил для духовного очищения, укрепления здоровья и исполнения желаний. Сегодня мы собрали для вас несколько молитв, которые принято читать в праздник Крещения.

Молитва на Крещение

Эту молитву читают перед тем, как погрузиться в освященный водоем.

"Когда в Иордане крестился Ты, Боже, Троичное явилось поклонение: ибо Родителя голос свидетельствовал Тебе, возлюбленным Сыном Тебя называя; и Дух в виде голубиным засвидетельствовал твердость слова. Явился Ты, Христе Боже, и мир просветил, слава Тебе.

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Явился Ты днесь вселенной и свет Твой, Боже, знаменовался на нас, что с пониманием воспеваем Тебя: Пришел Ты и явился Ты – Свет неприступный. Вместо Трисвятого: Вы, крестившиеся во Христа, во Христа облеклись. Аллилуйя".

Молитва на исполнение желаний

"Иисус Христос, Сын Божий. Не прогнись на мою сердечную просьбу и не откажи в бесконечной милости. Благослови меня во исполнение желания и отврати все демонические напасти. Пусть все задуманное сбудется и ныне и постоянно, и во веки веков. Аминь".

Молитва на удачу и достаток

"В ночь встаю, воду святую беру. Святая водичка, святая ночка, освятите душу и тело, приступите, ангелы, крыльями тихими осените, мир Божий принесите, Бога в дом мой приведите.

Бога чту, Бога за стол сажаю, Пресвятой Богородице и Иоанну Предтечи молюсь: Крестителю Христову, честному Предтечу, пророчеству, первому мученику, постовщикам и отшельникам наставнику, чистоте учителю и ближний друг Христа!

Тебя молю и тебя прошу: не отвергай меня от твоего покровительства, не оставь меня грешного многими грехами; обнови душу мою покаянием, как вторым крещением; очисти меня, грехами оскверненного, и побуждай войти в Царство Небесное. Аминь".

Молитва о здоровье

Эту молитву принято читать в день Богоявления, 18 января, в канун Крещения Господня.

"Иисус Христос, Сын Божий Единородный, от Отца пред всеми веками рожденный, Свет от Света, от Пресвятой Девы Марии нетленный воплощен и в этот мир на спасение наше пришедшее!

Ты не утерпел видеть от дьявола муки рода человеческого и в светлый день Богоявления Твоего пришел на Иордан к грешникам и мытарям креститься от Иоанна, безгрешный, так наполнилась всякая правда и так взял в водах Иорданских грехи всего мира.

Да радуется ныне небо и земля и мир весь играет; реки плещут; озера, бездны и моря Ты освятил Божественным крещением.

Сподоби нас жаждущих по гласу Твоему прийти к Тебе, так черпать воду благодати Твоей и отпущение грехов наших и так, что отвергли нечестие и мирские похоти; целомудренно и невинно, и праведно, и благочестиво прожить в нынешнем веке, ожидая явления славы Твоей, великого Бога и Спаса нашего, но не от дел наших спасешь нас, но по Твоей милости и по обновлению Святого Духа Твоего, благодатью которого мы оправданы, наследие будем вечной жизни в Царстве Твоем".

Молитва перед употреблением святой воды

"Господи Боже мой, да будет дар Твой свят и свята Твоя вода на отпущение грехов моих, в просветление разума моего, в укрепление душевных и телесных сил моих, за здоровье души и тела моего, в покорение страстей и немощи моей по безграничному милосердию молитвами Пречистой Твоей Матери и всех святых Твоих. Аминь".

Напомним, UAportal рассказал об истории, традициях и запретах в день Крещения. Верующие издавна соблюдают эти правила и обряды.

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