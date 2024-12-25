Сили оборони атакували ворожий пункт управління у Курській області - СтратКом

Українські військові завдали удару по пункту управління російської 810-ї окремої бригади морської піхоти (ОБрМП), розташованому в Льгові Курської області. За інформацією СтратКому ЗСУ, удар було здійснено по пункту управління 810-ї ОБрМП, який розташовувався в покинутій цивільній будівлі в населеному пункті Льгов.

Ця операція є частиною масштабної кампанії зі зменшення здатності російських військ координувати свої бойові дії проти України. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ у Facebook, Meduza.

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Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що удар завдав втрат серед офіцерського складу окупантів.

Російські Telegram-канали, посилаючись на тимчасового виконувача обов’язків губернатора Курської області, повідомляють про наявність загиблих унаслідок атаки.

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