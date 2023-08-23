Сили оборони відкрили вогонь по російському літаку в Чорному морі (відео)

Українські військові завдали удару по російському літаку, який перебував в акваторії Чорного моря. Літак окупантів був неподалік острова Зміїний.

Як розповіли у розвідці, зіткнення з ворожим літаком сталося в територіальних водах України в районі так званих "вишок Бойка". Про це повідомили у пресслужбі ГУР МОУ.

"Літак окупантів спробував атакувати військові судна Сил безпеки та оборони України, але отримав відповідь. Ворожа пропаганда поширила фейк про нібито ураження та затоплення українського катера", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що російська ракета впала у воду та продовжила рух на зустріч із крейсером "Москва" не завдавши жодної шкоди українським військовим.

"У відповідь на спробу атаки українські військовослужбовці завдали удару по літаку окупантів. Випущена з бойового катера України ракета пошкодила російський борт, який був вимушений одразу ж залишити місце події та летіти у напрямку найближчого аеродрому", – додали у розвідці.

Ролик ГУР обривається, коли ракета з катера досягає лівого верхнього кута відео. Невідомо, що та як вона вразила.

Нагадаємо, 23 серпня вночі Москву атакували безпілотники. Є влучання в комплекс "Москва-Сіті".

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