Сили оборони України деокупували Андріївку в Донецькій області. Карта фронту

Сили оборони України звільнили від російських окупантів населений пункт Андріївка у Донецькій області, що розташований на південь від Бахмута.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. "Андріївка наша. Закріплюємось на зайнятих позиціях", – написала вона у Телеграм-каналі.

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"На Бахмутському напрямку ми рухаємось вперед. На північному флангу ворог намагається відбити втрачені позиції. А на південному ми успішно просуваємось. Основні бої тривають в районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки. І в нас там гарні новини", – додала чиновниця.

Нагадаємо, українські прикордонники продовжують допомагати військовослужбовцям знищувати російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, ліквідувати групу окупантів вдалося на Запорізькому напрямку.

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