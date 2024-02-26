Сили оборони України відійшли з села Ласточкине поблизу Авдіївки – ОСУВ 'Таврія'

Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомив, що бійці Сил оборони України відведені з села Ласточкине Донецької області. Це Авдіївський напрямок фронту.

"Підрозділи вийшли, щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка, Тоненьке та Бердичі, аби не допустити просування російських військ в західному напрямку", — йдеться у повідомленні "Суспільного".

Ласточкине на карті фронту deepstatemap.live

Тим часом на каналі DeepState повідомили про "важкі дні на захід від Авдіївки".

Зазначається, що сьогодні ворог наступав на Степове. "Зафіксовано щонайменше 4 спроби, всі були відбиті. Неприємний момент був з проривом до Бердичів, але його вдалося відбити також. Позавчора був накат південніше Степового, наші успішно відбилися", – пишуть аналітики.

26 лютого противник намагався закріпитися в крайніх хатах в Орлівці та на околицях Тоненького.

"Ситуація біля цих населених пунктів уточнюється. Південніше Сєверного ворог наступав також, мав частковий успіх", – додали у DeepState.

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