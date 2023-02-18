Симулятор піхви винайшли для чоловіків, які мають здати сперму (відео)

Науковці створили "машину для вилучення сперми" Jiangsu Sanwe. Вона розроблена для чоловіків, які мають здати своє сім'я, проте соромляться мастурбувати в лікарнях.

Як повідомляє видання Ladbible, чоловіки, які мають здавати сім'я у банк сперми, або на аналізи, зачасту соромляться мастурбувати у спеціально відведених кабінках. Щоб їм було легше впоратися, винайшли так звану "штучну" вагіну.

У Китаї в лікарнях почали встановлювати автомати виробництва компанії Sanwe, що мають м'який отвір для чоловічого статевого органа. Коли він потрапляє всередину, автомат починає працювати ритмічно, аби створити ілюзію статевого акта. Цей пристрій по суті імітує справжню вагіну, роблячи процес "забору сім'я" більш комфортними для донорів.

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Виробник апарату зазначає, що ці пристрої йдуть у комплекті з масажною трубою, що має змінні швидкості, тиск та температуру, а також регульованою висотою відповідно до вимог користувача.

Голова компанії Sanwe Дінг Гуцзян вважає, що цей пристрій допоможе багатьом людям. "Сьогодні кількість сперми різко зменшилася. Лікарні здебільшого використовують мастурбацію як метод для збору сперми, і вони не надають місця чи обладнання для цього завдання. Це дуже ускладнює збір сперми на місці. За таких обставин, щоб задовольнити клінічні вимоги, ми винайшли це автоматичне обладнання для вилучення сперми, яке також є зручним у використанні", – пояснив він.

Дінг Гуцзян додав, що цей автомат "з точки зору температури, вологості" здатний відповідати певним стандартам й імітувати піхву.

"Він також може відтворювати фізичні рухи під час статевого акту, рухаючись вперед і назад. Також він симулює вагінальні скорочення, які не можуть бути реалізовані звичайним людським тілом. Його отвір здатен значною мірою забезпечити повне охоплення та тиск", – додав керівник Sanwe.

Лікарі китайських медзакладів вже оцінили роботу пристроїв. Зокрема, лікар урологічної консультації Шанхайської лікарні Пудун Лі Сімінг зазначив, що десятки його пацієнтів використовували пристрій щомісяця.

"Цей пристрій набагато ефективніший, ніж мастурбація. Але все ще є деякі недоліки, наприклад, він не може точно імітувати температуру та вологість піхви. Крім того, пристрій може не так добре підходити, ніж зрештою жіночі піхви, бо виготовлений із пластику та металу", – зауважив лікар.

Видання зазначає, що вартість пристрою становить приблизно три тисячі доларів.

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