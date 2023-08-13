Синоптики США на 95% впевнені, що аномальна спека в світі може тривати до лютого

Американські вчені прогнозують, що аномальна спека у світі може тривати до лютого 2024 року

Кліматичні експерти в Сполучених Штатах Америки виразно стверджують, що наявне явище Ель-Ніньйо, яке викликає підвищення середньої температури на планеті, матиме вплив аж до лютого 2024 року.

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За повідомленням агентства Xinhua, Ель-Ніньйо та Ла-Нінья, дві важливі кліматичні моделі Тихого океану, здатні впливати на погодні умови по всьому світу. Це явище супроводжується ослабленням пасатних вітрів та виштовхуванням теплої води на східне узбережжя Америки.

"На початку липня було помічено підвищену температуру води в екваторіальній частині Тихого океану, що є ознакою продовження явища Ель-Ніньйо", – повідомили у Національній метеорологічній службі.

За даними урядового метеорологічного агентства США, явище Ель-Ніньйо спостерігається з грудня 2023 року і очікується до лютого 2024 року. Вчені Всесвітньої метеорологічної організації наголосили, що такі погодні умови можуть призвести до підвищення глобальної температури.

Липень 2023 року став рекордно спекотним місяцем за історією спостережень. Вчені висловлюють припущення, що цей місяць може стати найтеплішим за останні 120 000 років на нашій планеті.

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