Сяятиме, як новий: як очистити унітаз за допомогою йоду

Утримувати унітаз в ідеальній чистоті важко, оскільки на ньому швидко накопичується вапняний нальот та забруднення. Проте досвідчені господині знають, як легко вимити його без хімічних засобів.

Про це пише Радіотрек.

Читайте також: Візьміть шпатель, оцет та газети: як почистити жирну та запорошену кухонну витяжку

Видалення іржі та вапняного нальоту за допомогою оцту та йоду

Візьміть невелику кількість оцту і нагрійте його до приблизно 45 градусів. Додайте декілька крапель йоду до розігрітого оцту і вилийте отриману суміш в унітаз. Ретельно розподіліть розчин по стінках і залиште все на 5-6 годин.

Потім вам залишиться лише витерти щіткою чи губкою для туалету, і вапняний наліт легко зійде.

Цей метод є ефективним і безпечним способом видалення іржі та вапняного нальоту з унітазу, оскільки не вимагає використання агресивних хімічних засобів.

Нагадаємо, ми вже писали, як ефективно помити унітаз.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!