Унітаз заблищить як новий: як прибрати наліт і бруд натуральними інгредієнтами

Прості та ефективні способи підтримувати чистоту та свіжість у туалеті

UAportal підготував матеріал про те, як очистити туалет за допомогою домашніх інгредієнтів і методів. Відкрийте для себе ефективні результати без використання агресивних хімічних засобів.

Спробуйте харчову соду і оцет

Щоб почистити унітаз домашніми засобами, змішайте в мисці харчову соду й оцет до утворення пастоподібної консистенції. Нанесіть пасту на внутрішню поверхню унітазу, щоб повністю покрити плями та наліт. Залиште на 15-20 хвилин, а потім вичистіть йоржиком для унітазу.

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Скористайтесь борною кислотою та лимонним соком

Для альтернативного домашнього засобу для чищення туалету змішайте борну кислоту і лимонний сік у мисці, щоб утворилася пастоподібна маса. Нанесіть пасту на внутрішню поверхню унітазу, зосереджуючись на плямах і забрудненнях. Залиште на 30 хвилин, почистіть унітаз туалетною щіткою, а потім змийте.

Розпиліть білий оцет

Щоб очистити унітаз природним способом, змішайте рівні частини білого оцту і води у пляшці з розпилювачем. Розпорошіть розчин на унітаз, приділяючи особливу увагу забрудненням і нальоту. Залиште на 30 хвилин, почистіть йоржиком для унітазу, а потім змийте.

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Зробіть пасту з перекису та соди

Для складних плям або стійких забруднень створіть домашній засіб для чищення туалету з перекису водню та харчової соди. Змішайте по 1/2 склянки кожного з них, щоб утворилася паста. Нанесіть пасту на забруднені ділянки, залиште на годину або на ніч, потріть і змийте.

Зробіть домашні таблетки для чищення туалету

Змішайте 1 склянку харчової соди, 1/4 склянки лимонної кислоти та 1 столову ложку господарського мила. Покладіть суміш у форму для льоду, дайте їй застигнути в морозилці протягом 24 годин, а потім киньте таблетку в унітаз. Зачекайте, поки вона зашипить, почистіть унітаз і змийте.

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