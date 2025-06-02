Скільки балів НМТ потрібно для бюджету: прохідні рейтинги 2025 в Україні

Вже незабаром стартує нова вступна кампанія до закладів вищої освіти України. Майбутні студенти активно шукають інформацію, який результат на НМТ потрібно показати, щоб мати шанси на зарахування на бюджет.

Портал "Вступ.ОСВІТА.UA" оприлюднив дані щодо прохідних балів Національного мультипредметного тесту для вступу на бюджет у різні українські виші. У спеціальній таблиці зібрано всі українські університети та наведено дані про середній бал НМТ, який був достатнім для вступу на бюджетну форму навчання.

Також зазначено конкурсний показник – кількість заяв на одне бюджетне місце – і скільки абітурієнтів було зараховано до кожного закладу.

Показники середнього бала розраховані на основі результатів вступної кампанії 2024 року – це середні бали НМТ серед вступників, які отримали місце за кошти держави.

Читайте також: Чи зараховують навчання у виші до стажу в 2025 році: подробиці

Ці дані охоплюють результати абітурієнтів, які вступили на перший курс бакалаврату (або магістратури для медичних, фармацевтичних і ветеринарних спеціальностей) після завершення повної середньої освіти (11 класів), незалежно від форми навчання – денної чи заочної.

Таблицю створено на основі статистики вступу 2024 року, яку надала інформаційна система "Вступ.ОСВІТА.UA". Джерелом стала Єдина державна база з питань освіти, відповідно до договору з ДП "Інфоресурс".

Підготовка до вступу нерідко супроводжується емоційним напруженням. Зменшити рівень стресу та підвищити впевненість у своїх силах допоможуть підготовчі курси до НМТ та ЗНО в Optima Academy. Програма передбачає індивідуальний підхід, увагу до ключових предметів, систематизацію знань і роботу над помилками – усе, щоб абітурієнт почувався максимально готовим.

Раніше ми розповідали, що студентам в Україні доведеться відпрацьовувати безкоштовне навчання.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!