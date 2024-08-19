Скільки одержуватимуть військові з вересня 2024 року: подробиці

З 1 вересня в Україні рівень заробітної плати військовослужбовців залишиться незмінним. Крім основної винагороди, українські військові також будуть отримувати ряд додаткових виплат.

Як повідомляють Сухопутні війська ЗСУ, базова грошова виплата для командира бригади складає 50 173 гривень, без врахування додаткових премій. Для стрільця ця сума становить 20 586 гривень, також без додаткових надбавок.

Постанова Кабінету Міністрів № 168 визначає розмір щомісячних доплат для військовослужбовців:

30 тисяч гривень отримують ті, хто бере участь в обороні країни, захисті населення та державних інтересів у відповідь на військову агресію з боку росії.

50 тисяч гривень виплачується військовослужбовцям, які виконують завдання в складі органів військового управління, штабів та командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами.

100 тисяч гривень призначено для тих, хто перебуває в зоні активних бойових дій або проходить лікування і реабілітацію після контузії, травм чи каліцтв. Ця сума також передбачена для військових, що потрапили в полон.

70 тисяч гривень доплачується військовим, які перебувають на передовій протягом місяця.

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Доплати за знищення техніки

На офіційному сайті Верховної Ради України було опубліковано новий законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мотивації військової служби". У документі пропонуються грошові винагороди для військових, які беруть участь у знищенні, захопленні або виявленні певних видів техніки:

370 тисяч гривень за знищення танка, самохідної артилерійської установки (САУ) або реактивної системи залпового вогню (РСЗВ);

370 тисяч гривень за знищення зенітних ракетних комплексів (ЗРК) та радіолокаційних систем протиповітряної оборони (ППО);

150 тисяч гривень за знищення засобів контрбатарейної боротьби та радіоелектронної боротьби (РЕБ);

100 тисяч гривень за знищення бойових машин десанту (БМД), бронетранспортерів (БТР), бойових машин піхоти (БМП), командно-штабних машин та артилерійських систем;

100 тисяч гривень за знищення розвідувальних та ударних безпілотних літальних апаратів, а також балістичних ракет;

30 тисяч гривень за знищення інших броньованих або вантажних автомобілів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як військовим виплачують оздоровчі та у яких випадках їх нараховують.

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