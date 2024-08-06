Скільки грошей можна легально вивезти з України: важлива інформація

На сьогодні кількість українців за кордоном значно зросла. Багато людей часто перетинають державний кордон в обидва напрямки. Тому їм важливо враховувати фінансові питання, щоб уникнути проблем.

Команда UAportal розповість, скільки грошей можна перевозити через кордон у 2024 році.

Особи, які повертаються в Україну, можуть ввозити суму, еквівалентну 10 тисячам євро. Це стосується готівки, банківських металів тощо. До цієї межі фізичні особи не зобов’язані декларувати наявні кошти

Подібний ліміт застосовується і до фінансових активів при виїзді з України. Тобто, якщо у людини при собі до 10 тисяч євро, вона може без додаткових документів пройти через "зелений коридор" на кордоні.

Водночас через кордон цілком можливо легально перевезти суму понад 10 тисяч євро, але ці кошти потрібно буде задекларувати у митному органі, вказавши джерела їхнього походження. Варто зазначити, що митниці включають у цю суму гривню, іноземні валюти та банківські метали.

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