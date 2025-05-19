Скільки грошей можна переказати з картки без зайвих питань: актуальні ліміти

У 2025 році в Україні оновили правила здійснення грошових переказів з картки на картку. Починаючи з 1 червня, Національний банк України знову встановлює обмеження для клієнтів з низьким або середнім рівнем ризику.

Водночас, максимальну суму переказів знижено до 100 тисяч гривень на місяць –раніше дозволялося до 150 тисяч. Про це повідомляє 24 Канал.

Ці обмеження стосуються не лише переказів між банківськими картками, а й оплат за реквізитами IBAN. Для користувачів із високим рівнем фінансового ризику діє нижча межа – до 50 тисяч гривень на місяць.

Обмеження не застосовуються до осіб, які мають офіційні доходи, наприклад, отримують заробітну плату на банківську картку.

Читайте також: Продаж квартири у 2025 році: які податки доведеться сплатити продавцю

Які перекази підлягають оподаткуванню в Україні

Перекази коштів від близьких родичів – таких як батьки, діти, подружжя, брати, сестри, бабуся чи дідусь – не обкладаються податками. Однак, якщо гроші надходять від сторонньої особи, тоді потрібно сплатити 5% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) і додатково 1,5% військового збору.

Якщо ж подарунок надійшов з-за кордону, ставка ПДФО зростає до 18%, до якої також додається 1,5% військового збору. У той же час подарунки у формі товарів або послуг вартістю до 2 000 гривень (що відповідає 25% від мінімальної зарплати у 8 000 грн) не підлягають оподаткуванню.

Раніше ми розповідали, що українцям доведеться сплачувати податки навіть з переказу в 1 гривню.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!